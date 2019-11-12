Екатеринбург – в тройке самых фотогеничных городов России

СЕГОДНЯ 10:12 2019-11-12T10:12:34+03:00

Столица Урала вошла в топ-10 самых фотографируемых и фотогеничных городов России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Его обогнали только Питер и Москва

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Столица Урала вошла в топ-10 самых фотографируемых и фотогеничных городов России. К таким выводам пришли аналитики из сервиса «Облако Mail.ru», отметив, что Екатеринбург оказался на третьем месте.

- Москва проигрывает Санкт-Петербургу в праве называться самым фотографируемым городом – вторая столица обгоняет Москву по количеству снимков почти на 10%. Самыми популярными местами в Северной Пальмире стали Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж, Петергоф, Казанский кафедральный собор, Екатерининский дворец и храм Спаса на Крови, - цитирует сервис пресс-служба мэрии города.

Самыми фотографируемыми местами в Екатеринбурга стали: мужской монастырь Ганина Яма, смотровая площадка БЦ «Высоцкий», Храм-на-Крови и Свердловский областной краеведческий музей.

Помимо этого, в десятку самых фотогеничных городов страны вошли Нижний Новгород, Калининград, Казань, Самара, Волгоград, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

Кстати, не так давно мы публиковали еще одно исследование, в котором Екатеринбург вошел в топ-10 самых новогодних городов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU