Екатеринбург вошел в десятку самых новогодних городов России

СЕГОДНЯ 08:17 2019-11-07T08:17:39+03:00

Для того, чтобы снять жилье на три ночи, нужно будет отдать всего 2 132 рубля

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Российский сервис аренды жилья Tvil.ru в преддверии Нового года решил составить рейтинг десяти самых зимних и самых праздничных городов России. Екатеринбург тоже в нем есть, он занял седьмую строчку.

Первые три места заняли Санкт-Петербург, Москва и Казань. На последнем месте оказался Калининград.

- Список городов составлен на основании данных оплаченных броней жилья для отдыха туристами на период с 25 декабря 2019 года по 8 января 2020 года, - уточнили в пресс-службе сервиса.

Так, в среднем, турист, который хочет заглянуть на праздники в Екатеринбург, за три ночи должен будет отдать всего 2 132 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU