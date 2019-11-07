Екатеринбург вошел в десятку самых новогодних городов России
Российский сервис аренды жилья Tvil.ru в преддверии Нового года решил составить рейтинг десяти самых зимних и самых праздничных городов России. Екатеринбург тоже в нем есть, он занял седьмую строчку.
Первые три места заняли Санкт-Петербург, Москва и Казань. На последнем месте оказался Калининград.
- Список городов составлен на основании данных оплаченных броней жилья для отдыха туристами на период с 25 декабря 2019 года по 8 января 2020 года, - уточнили в пресс-службе сервиса.
Так, в среднем, турист, который хочет заглянуть на праздники в Екатеринбург, за три ночи должен будет отдать всего 2 132 рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU