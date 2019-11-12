2019-11-12T08:44:05+03:00
Общество

Альфа-Банк предложил своим розничным клиентам сервис по дистанционной юрпомощи

Начиная с ноября 2019 года Альфа-Банк запустил сервис удаленных юридических консультаций «Юрист 24/7»
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Фото: Рита ВласкинаФото: Рита Власкина
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Начиная с ноября 2019 года Альфа-Банк запустил сервис удаленных юридических консультаций «Юрист 24/7». Услуга создана специально для клиентов банка из числа физических лиц. Ее стоимость составляет от трех до 12 тысяч рублей.

Как пишет Newnn.ru, юридическую поддержку будут обеспечивать партнеры банка. Взаимодействие с клиентами будет осуществляться по принципу «единого окна», чтобы исключить необходимость тратить деньги и время на поиск сторонних компаний.

Директор по развитию бизнеса в партнерском канале Альфа-Банка Даниил Поколодный рассказал о стремлении кредитных организаций разнообразить портфель нефинансовых сервисов. По его мнению, наличие дополнительных качественных услуг, облегчающих жизнь клиентам, определяет степень их лояльности. Поэтому Альфа-Банк вплотную работает над созданием популярных сервисов. Сегодня компания презентует новинку – «Юрист 24/7», специализирующийся на оказание юридических консультаций. Такой вид услуг являются одними из самых востребованных в бизнесе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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