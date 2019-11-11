Хотел перепродать на родине: в Кольцово таможенники забрали у жителя Китая 166 меховых шапок

СЕГОДНЯ 14:53 2019-11-11T14:55:48+03:00

Гражданин Китая хотел вывести их к себе на родину и перепродать. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

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Кольцовские таможенники конфисковали у пассажира из Китая 166 шапок всех цветов, материалов и размеров. Он объяснил, что работал в Екатеринбурге на сельхозпредприятии и, отправляясь в отпуск на родину, купил на одном из рынков головные уборы, чтобы перепродать в Китае.

- К сожалению, о том, что такие большие товарные партии необходимо декларировать, он не знал, - уточнили в пресс-службе Уральского таможенного управления. – Все шапки были изъяты, а на мужчину заведено административное дело.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

За нелегальный вывоз товаров гражданину Китая грозит штраф от половины до двукратной стоимости всей партии. Шапки ему вернут только после того, как он заплатит штраф. Вывезти из РФ он их сможет, только подав декларацию на товар.

Кстати, мы не так давно пообщались с уральскими таможенниками и выяснили, какие самые интересные предметы им доводится видеть на работе. Почитайте, тут много всего смешного и необычного.

ИСТОЧНИК KP.RU