Богоматерь, «Виагра», игральная кость и самовар: необычные предметы, которые конфисковывали уральские таможенники

25 октября в России отмечают День таможенника. По случаю праздника мы решили сделать подборку необычных предметов, которые изымали на таможенном посту аэропорта Кольцово (почтовый). Туда попадают грузы, которые везут не только самолетами, но и автомобильным и железнодорожным транспортом.

Все предметы из нашей подборки были изъяты таможенниками в прошлом и нынешнем годах, а вот дела по ним завели в 2019 году.

Виагра

Препарат для повышения мужской потенции пересылался во флаконе. Когда таможенники его вскрыли, то увидели внутри капсулы темного цвета. Всего их было 50 штук.

Посылка была изъята, так как товарный знак «Виагра» входит в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). Чтобы получать такую посылку, нужно иметь документы, подтверждающие права на ввоз.

- Вообще, помимо документов, необходимо убедиться, что препарат не содержит сильнодействующих или наркотических веществ, - советуют в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Всего в посылке было 50 таблеток. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Старинные книги и иконы

В одном из международных почтовых отправлений кольцовские таможенники нашли настоящий клад из артефактов. Посылка направлялась из России в Германию. В отправлении таможенники нашли редкие книги: «Очерки из истории Петра Великого и его времени», а также евангелие и псалтырь. Также в посылке были иконы: Богоматерь Владимирская, Неопалимая Купина и Николай Чудотворец. Еще одним артефактом из посылки оказался поддужный колокольчик.

Экспертиза признали эти предметы раритетными. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Таможенники отправили груз на экспертизу. Она показала, что все предметы были произведены в конце ХIХ - начале ХХ веков.

Также в посылке были редкие книги. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Таможенники возбудили дело об административном правонарушении. Все товары изъяли и передали в Управление Минкультуры России по УрФО.

Бронежилеты

В картонной коробке кольцовские таможенники нашли две металлические пластины. Предметы явно предназначались для использования в качестве защиты в бронежилетах.

Общий вес пластин составил шесть килограммов.

Такие предметы запрещены к пересылке, так как считаются товаром, который может использоваться в военных целях.

Вес одной пластины больше трех килограммов. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Таможенники возбудили уголовное дело о контрабанде.

Самовар

Увидев посылку с самоваром, таможенники заподозрили, что он явно имеет признаки раритета.

Кран самовара был украшен фигурными прорезями, а ручки были выполнены из дерева. На передней стороне предмета был выгравирован герб.

Самовару больше 50 лет. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Как показала экспертиза, самовару больше 50 лет. Его признали объектом культурной ценности, запрещенным к пересылке за пределы таможенного союза.

Магазин для патронов

В одной из посылок таможенники нашли пять магазинов для патронов.

- Эти предметы запрещены к пересылке, так как емкость магазинов более 10 патронов, - объяснили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Магазины для патронов также входят в перечень товаров, которые запрещены для ввоза на таможенную территории евразийского экономического союза. Соответственно, запрещен и их вывоз.

Таможенники изъяли пять магазинов. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Игральная кость с камерой

На «Али Экспресс» можно заказать безобидные, на первый взгляд, гаджеты. Так было и в этом случае, когда таможенники обнаружили игральную кость с двумя отверстиями. На одной из граней кубика было отверстие для видеокамеры, а на другом - для USB-кабеля.

Эксперт установил, что кубик обладает «свойствами специального технического средства для негласного получения информации». Посылку изъяли, поскольку ввоз и вывоз таких предметов для личного пользования запрещен.

Одно из отверстий на кубике - для видеокамеры. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

На покупателя посылки возбудили дело об административном правонарушении.

Рыбацкие сети

В этом случае уральские таможенники изъяли 20 сетей с кормушкой, а на покупателя завели административное дело.

Дело в том, что ко ввозу на территорию Евразийского экономического союза запрещены сети, с диаметром нитей меньше 0,5 мм и с размером ячейки меньше100 мм.

Сети должны соответствовать определенным требованиям. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Чтобы по не знанию не приступить закон, посмотрите полный перечень товаров, запрещенных к ввозу и вывозы из нашей страны.

Благодарим пресс-службу Уральского таможенного управления за помощь в подготовке материала.

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