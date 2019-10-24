В Екатеринбурге завели уголовное дело на тяжелоатлета, ввозившего контрабанду из Белоруссии

24 Окт. 18:01 2019-10-24T18:03:51+03:00

Экспертиза показала, что в ампулах были вещества, запрещенные ко ввозу в Россию. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Теперь спортсмену "светит" до семи лет колонии

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В Екатеринбурге таможенники завели уголовное дело на спортсмена, который заказал в Белоруссии запрещенные препараты. Посылку мужчина получил еще два месяца назад, а вот результаты экспертизы пришли совсем недавно.

- У мужчины обнаружили два блистера по 20 таблеток препарата Tamoximed, 10 ампул Sustandrol. Эти вещества были отправлены на экспертизу, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Заключение эксперта показало, что в ампуле Sustandrol содержатся вещества, включенные в список сильнодействующих. Они запрещены к ввозу на территорию России.

- Мужчина пояснил, что заказал сильнодействующие вещества для личного употребления, так как активно на протяжении нескольких лет занимается тяжелой атлетикой, - уточняют в пресс-службе Уральского таможенного управления.

На тяжелоатлета завели уголовное дело о контрабанде. Теперь ему грозит от трех до семи лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU