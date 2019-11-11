Теперь «светит» уже не одна статья: на «Таганском ряду» поймали сбежавшего заключенного

СЕГОДНЯ 10:49 2019-11-11T10:50:23+03:00

После пропажи его объявили в федеральный розыск

Изменить размер текста: A A

Накануне на «Таганском ряду», в 15:45, развернулась настоящая спецоперация на радость зевакам: на территории рынка сотрудники отдела розыска ГУФСИН задержали сбежавшего из колонии-поселения заключенного.

Мужчину не досчитались вечером 7 ноября, в ходе ежедневных проверок. По статье «Незаконное лишение свободы» он был приговорен к трем годам лишения свободы. После пропажи его сразу же объявили в федеральный розыск.

- В настоящее время заключенный находится в КП-45, ему грозит дополнительный срок до трех лет лишения свободы по статье «Побег из мест лишения свободы», - уточнили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Также ведомство подает документы в суд на заключенного – на возмещение затрат с оперативно-розыскными мероприятиями.

В Екатеринбурге сотрудники ГУФСИН поймали сбежавшего заключенного.Видео: ГУФСИН по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU