2019-11-08T09:00:31+03:00
Происшествия

На Урале ищут сбежавшего из колонии-поселения заключенного

Его не обнаружили во время вечерней проверки
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Изменить размер текста:

Сотрудники ГУФСИН разыскивают сбежавшего из колонии-поселения №45 заключенного. Его не обнаружили во время проверки в отряде №2 в 21:20.

- Ражабова Жамолиддина Нормаматовича, 1982 года рождения, осудили по статье «Незаконное лишение свободы». До совершения преступления он был зарегистрирован в Арамили, - добавили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. – Сейчас проводятся розыскные мероприятия.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Приметы: рост 195 сантиметров.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ражабова, позвоните по телефонам: 359-56-11 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свердловчанка задолжала по алиментам 610 тысяч и попала в тюрьму
Ушла на работу и исчезла: в Екатеринбурге пропала 31-летняя женщина
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 17,2% в январе-октябре
Присяжные потребовали снисхождения: уральца отправили в тюрьму на девять лет за убийство соседа
Чистая прибыль ГК ВТБ Лизинг выросла до 7,6 млрд рублей
«Поругались из-за отсутствия работы»: уральца отправили на 10 лет в тюрьму за убийство собственного сына
Ради Универсиады в Екатеринбурге снесут здание старейшего хлебозавода
Следователи не нашли признаков криминала в смерти женщины, которую нашли мертвой у «Мегаполиса»
«Я этого не хотел»: в Екатеринбурге поймали пассажира, который набросился с кулаками на кондуктора автобуса
Из перевернувшегося на уральской трассе бензовоза вытекло 0,5 тонн топлива
«Прогонит серость и добавит колорит»: в Нижнем Тагиле уличные художники разрисуют стены детских садов
Босоногого Тарзана из Екатеринбурга на малой родине похоронит его внучатый племянник
Актер Кулик из Екатеринбурга снял короткометражку про друзей-неудачников, которые пытались продать наркотики
«Ново и революционно»: екатеринбургский урбанист расхвалил транспортную часть нового генплана
Екатеринбург вошел в тройку самых веселых и находчивых городов России