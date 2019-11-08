На Урале ищут сбежавшего из колонии-поселения заключенного

СЕГОДНЯ 08:59 2019-11-08T09:00:31+03:00

Его не обнаружили во время вечерней проверки

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Сотрудники ГУФСИН разыскивают сбежавшего из колонии-поселения №45 заключенного. Его не обнаружили во время проверки в отряде №2 в 21:20.

- Ражабова Жамолиддина Нормаматовича, 1982 года рождения, осудили по статье «Незаконное лишение свободы». До совершения преступления он был зарегистрирован в Арамили, - добавили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. – Сейчас проводятся розыскные мероприятия.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Приметы: рост 195 сантиметров.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ражабова, позвоните по телефонам: 359-56-11 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU