На Урале ищут сбежавшего из колонии-поселения заключенного
Сотрудники ГУФСИН разыскивают сбежавшего из колонии-поселения №45 заключенного. Его не обнаружили во время проверки в отряде №2 в 21:20.
- Ражабова Жамолиддина Нормаматовича, 1982 года рождения, осудили по статье «Незаконное лишение свободы». До совершения преступления он был зарегистрирован в Арамили, - добавили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. – Сейчас проводятся розыскные мероприятия.
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Приметы: рост 195 сантиметров.
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ИСТОЧНИК KP.RU