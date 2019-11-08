Футболист Погребняк отпразднует день рождения в Чечне

СЕГОДНЯ 13:42 2019-11-08T13:42:55+03:00

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Нападающий ФК «Урал» Павел Погребняк отмечает 36-летие. Но отпраздновать день рождения у него вряд ли получится – сегодня его команда играет на выезде против «Ахмата» из Грозного. Погребняк перешел в екатеринбургский клуб осенью 2018 года и забил за «Урал» всего три мяча.

В "Урале" Погребняк почти не забиваетФото: Алексей БУЛАТОВ

После игры в столице Чечни он вернется к своей семье в Москву, где его ждет жена и трое сыновей.

- Сегодня мы записали Паше поздравительное видео, - рассказала «Комсомолке» светская львица Мария Погребняк. – А завтра будем праздновать в ресторане. Пышной вечеринки не будет, только члены семьи.

Напомним, что Погребняк был оштрафован на 200 тысяч рублей за слова о темнокожих футболистах в сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU