«Коровы не дышат альпийским воздухом»: екатеринбуржец обвинил известную марку шоколада во вранье

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-08T12:59:46+03:00

Он потребовал компенсацию в 8 тысяч рублей за недостоверную информацию

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Екатеринбуржец Дмитрий больше 10 лет покупает шоколад мировой марки Milka, так как считает, что он сделан из альпийского молока. Однако недавно он прочитал этикетку и увидел, что шоколад, на самом деле, изготавливается во Владимирской области, в Пскове, сообщает ngzt.ru.

- И тогда Дмитрий пришел к выводу, что информация, которая указана в составе, совсем недействительна, альпийским воздухом коровы не дышат и теплый солнечный свет Альп на них не попадает, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

И тогда мужчина посчитал, что его обманули. И пошел в суд, потребовав от производителя денежную компенсацию за причиненный ему моральный вред в размере 8 тысяч рублей.

- В своем заявлении он просил не указывать больше на этикетке шоколада ложную информацию, - добавили в Облсуде.

Также его смутила фраза: «Это молоко дают коровы, всю жизнь наслаждающиеся свежим горным воздухом, пышными лугами и теплым солнечным светом. Волшебный мир Альп помогает не только создать очень нежный шоколад, но и раскрыть нежность в каждом, кто хотя бы раз попробует наш шоколад».

В итоге, Кировский суд ему отказал. Дмитрий с таким решением не согласился и стал обжаловать его, однако менять его все равно не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU