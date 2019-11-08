«Коровы не дышат альпийским воздухом»: екатеринбуржец обвинил известную марку шоколада во вранье
Екатеринбуржец Дмитрий больше 10 лет покупает шоколад мировой марки Milka, так как считает, что он сделан из альпийского молока. Однако недавно он прочитал этикетку и увидел, что шоколад, на самом деле, изготавливается во Владимирской области, в Пскове, сообщает ngzt.ru.
- И тогда Дмитрий пришел к выводу, что информация, которая указана в составе, совсем недействительна, альпийским воздухом коровы не дышат и теплый солнечный свет Альп на них не попадает, - рассказали в пресс-службе Облсуда.
И тогда мужчина посчитал, что его обманули. И пошел в суд, потребовав от производителя денежную компенсацию за причиненный ему моральный вред в размере 8 тысяч рублей.
- В своем заявлении он просил не указывать больше на этикетке шоколада ложную информацию, - добавили в Облсуде.
Также его смутила фраза: «Это молоко дают коровы, всю жизнь наслаждающиеся свежим горным воздухом, пышными лугами и теплым солнечным светом. Волшебный мир Альп помогает не только создать очень нежный шоколад, но и раскрыть нежность в каждом, кто хотя бы раз попробует наш шоколад».
В итоге, Кировский суд ему отказал. Дмитрий с таким решением не согласился и стал обжаловать его, однако менять его все равно не стали.
ИСТОЧНИК KP.RU