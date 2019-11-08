«Есть такие эстеты»: глава Екатеринбурга ответил тем, кто недоволен ремонтами тротуаров в снег

СЕГОДНЯ 11:13 2019-11-08T11:38:21+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский ответил тем, кто недоволен перекладываем тротуарной плитки в центре Екатеринбурга и затянувшимися ремонтами.

- Есть такие своеобразные эстеты, которых раздражает внешний вид ремонта. Но если мы не будем ставить такие глобальные задачи, центр города быстро мы в хороший вид не приведем, - рассказал Высокинский. – Я поставил принципиальную задачу – увеличить объемы в 10 раз, и на сегодня строителям надо отдать должное. Они зубы сжали и делают.

Сейчас перед рабочими стоит жесткая задача – все работы они должны сдать до 20 ноября. А уже весной они проведут корректировку плитки в рамках гарантийного ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU