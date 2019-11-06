«Пока взяли тайм-аут»: кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге не закроют до января

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-06T12:48:11+03:00

Сейчас сотрудники ждут ответа от мэрии и продолжают работать в обычном режиме

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Один из самых старых кинотеатров Екатеринбурга, «Салют», планировали закрыть до декабря этого года и отдать помещение в распоряжение Дворца пионеров. А все из-за его «устаревшего подхода к зрителю».

За его судьбу даже вступился депутат гордумы Алексей Вихарев, а местные жители собирали подписи на петицию о возвращении исторического места.

В итоге, как рассказали в самом «Салюте», решение о переезде отложили до января следующего года:

- Мы пока что взяли небольшой тайм-аут, работаем в штатном режиме. Мы просто ждем ответа от администрации города.

Перед тем, как кинотеатр получил эту информацию, всем его сотрудникам предложили побеспокоиться о собственной судьбе и перейти работать во Дворец пионеров. Однако никто из сотрудников этого не сделал.

- У нас просто не было соответствующих документов, которые бы доказывали, что кинотеатр 100% выселяют. Поэтому никто пока и не двигается, - объяснили «Комсомолке» в кинотеатре.

Напомним, что второй муниципальный кинотеатр города, «Колизей», также находится на уровне окончательного закрытия. Сейчас на его площадке работает экспозиция Уральской индустриальной биеннале, а чуть позже туда должен переехать Театр кукол.

ИСТОЧНИК KP.RU