«Выжил в девяностые – должен выжить и сейчас!»: в Екатеринбурге появилась петиция в защиту кинотеатра «Салют»

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-31T12:52:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники кинотеатра «Салют» организовали петицию в защиту своего места работы. Кинотеатр должны закрыть до конца этого года.

- Кинотеатр «Салют» был открыт в 1912 году. С 1919 года здесь находился детский специализированный кинотеатр. Это значит, что все поколения, которые жили в городе эти 100 лет, прошли через «Салют»: горожане вырастали и приводили туда своих друзей, детей, внуков. Более миллиона человек посетили кинотеатр «Салют»!

В Свердловске было 24 кинотеатра – и где же они? Остался только «Салют»! «Салют» не только выжил, но и получил звание лучшего регионального кинотеатра России. В 1959, 2004, 2007 годах профессиональное сообщество признавало его лучшим региональным кинотеатром страны. «Салют» даже вошёл в Книгу рекордов Гиннесса за самый продолжительный прокат фильма «Титаник» – 19 месяцев! Выжил в девяностые – должен выжить и сейчас! – пишут организаторы петиции.

На данный момент петицию подписали 317 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU