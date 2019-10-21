В мэрии Екатеринбурга рассказали, что будет с кинотеатром «Салют»

СЕГОДНЯ 17:20 2019-10-21T17:56:16+03:00

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В Екатеринбурге закрывается один из самых старых кинотеатров - "Салют". Уже в следующем году помещение кинотеатра передадут городскому Дворцу творчества детей и молодежи для занятий.

В мэрии рассказали, почему приняли решение закрыть кинотеатр.

- Не исключено, что кинопоказ здесь тоже сохраниться, но станет не основной. Решение об этом будет принимать руководство Дворца молодежи. С расширением площадей Дворца творчества, возможность участия во внеучебной деятельности по самым разным направлениям получат еще больше детей и подростков нашего города, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Также в администрации отметили, что функцию кинопоказа, в том числе социально значимых фильмов, возьмет на себя муниципальный кинотеатр «Космос».

ИСТОЧНИК KP.RU