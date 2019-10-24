2019-10-24T09:20:02+03:00
Общество

«Публика требует новых эмоций»: судьбу кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге обсудят в гордуме

Вопрос о возможном его «возрождении» поднимут уже 27 ноября
Мария Трапезникова
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В Гордуме Екатеринбурга обсудят закрытие кинотеатра "Салют"В Гордуме Екатеринбурга обсудят закрытие кинотеатра "Салют"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Судьбу кинотеатра «Салют» обсудят на заседании комиссии по МСУ 27 ноября. Напомним, что его планируют закрыть в 2020 году, а помещение отдать в рамспоряжение детским кружкам. Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат Алексей Вихарев. По его словам, кинотеатр имеет все шансы на то, чтобы остаться – для этого просто нужен правильный подход.

- Бизнес-модель «Салюта» была утверждена много лет назад. Правки вносились, но каждый раз несвоевременно. Киноиндустрия меняется ежегодно, зрителю уже не интересно просто смотреть фильмы в темном зале – публика требует новый уровень сервиса, хочет новых эмоций! – рассказал Вихарев.

Фото: Алексей Вихарев

Фото: Алексей Вихарев

Для того, чтобы «возродить» кинотеатр, нужно проделать сложную работу – для этого требуется творческий подход с пониманием бизнес-процессов. А для этого нужно отыскать подходящего человека – это тоже задача не из легких.

- Вопрос окончательно не решен, кинотеатр «Салют» имеет все шансы продолжить работать для тех, кому он дорог, - подытожил депутат. – Если и закрывать исторический объект, то необходимо быть на 100% уверенным, что интерес у горожан к такому формату окончательно пропал.

После возможного закрытия «Салюта» единственным муниципальным кинотеатром остается только ККТ «Космос» - именно он возьмет на себя функцию показа «социально значимых фильмов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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