Испорченный вечер за 12 тысяч: организаторы концерта Scorpions объяснили, почему обладатели VIP мест не увидели звезд

СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-01T12:07:25+03:00

Вот такой обзор получили уральцы за 12 тысяч рублей. Фото: Татьяна Режецкая

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В Екатеринбурге прошел очередной концерт легендарной группы Scorpions. Как обычно, выступление прошло в КРК «Уралец», но в этот раз обладатели мест в VIP-ложе не смогли насладиться концертом. Дело в том, что в последний момент организаторы решили поменять местами фан-зону и сидячие места (цена которых достигала 12 тысяч рублей – прим.ред.).

Фото: Марина Кощеева

- С целью сохранения полноценного шоу группы Scorpions в Екатеринбурге и в соответствии с международным техническим райдером произведены изменения в параметрах сцены, что привело к уменьшению расстояния перед первым рядом партера и защитным барьером, говорят в «Аквамарин-Арте». — Организаторы, понимая неудобство зрителей первого ряда, предложили им места за ту же стоимость в других секторах. На тот момент это было максимально оптимальное решение в сложившейся ситуации. Приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства.

Сейчас в соцсетях можно найти много негативных отзывов о концерте:

Фото: Александра Дасаева

- Обзора не было вообще. Пришлось стоять на стульях за фанзоной! – пишет Татьяна Режецкая.

- Таких уродов организаторов ещё наверно никто не видел, - возмущается Олег Васенков.

ИСТОЧНИК KP.RU