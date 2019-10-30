2019-10-30T13:20:51+03:00
Происшествия

Хватило одного удара ножом: в Екатеринбурге 16-летняя школьница расчленила друга

Тело знакомого она спрятала в лесу у озера Шувакиш
Олег ГАЛИМОВ
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Убийство произошло в общежитии на Суворовском переулкеУбийство произошло в общежитии на Суворовском переулке
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В Екатеринбурге очередная кровавая бойня произошла на Уралмаше. 16-летняя школьница Екатерина Комарова (имя ребенка изменено – прим.ред.) убила своего 40-летнего знакомого. Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, девушка зарезала мужчину в конце лета прошлого года, когда пришла к нему в общежитие.

- Примерно с 16:00 до 00:00 девушка нанесла хозяину комнаты удар кухонным ножом, от которого мужчина скончался на месте. Предположительно конфликт возник в ходе пьяного застолья, но даже смерть собутыльника не остановила школьницу. Несмотря на убийство, она продолжила распивать спиртное и поняла, что совершила преступление только утром, - рассказывает источник «КП».

На следующий день несовершеннолетняя рассказала обо всем своему 44-летнему другу, который также знал убитого. Мужчина решил помочь избавиться от тела и расчленил труп в ванной.

- Соучастник замыл следы крови и закопал тело на территории Шувакишского лесопарка, - добавил источник.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пообещали прокомментировать ход расследования уголовного дела позже.

Напомним, что на прошлой неделе на Уралмаше мать пятерых детей зарезала своего сожителя. Также мы подробно рассказывали об исчезновении Ксении Каторгиной, которую позже нашли мертвой в колодце у парка Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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