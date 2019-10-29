Жонглировал ножом и погиб: в Екатеринбурге мать пятерых детей придумала небылицу, чтобы скрыть убийство мужа
В Екатеринбурге 37-летняя мать пятерых детей убила своего сожителя. Конфликт произошел в общежитии на улице 40-летия октября. Как рассказал «Комсомолке» источник в силовых структурах, в ночь убийства пара распивала спиртное.
- Изрядно подвыпившая женщина набросилась на 51-летнего сожителя с ножом и убила его. Осознав содеянное, она вызвала полицию, - говорит источник.
Но просто так сдаваться женщина не захотела и придумала весьма оригинальную версию случившегося, надеясь, что ей поверят.
- В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемая заявила, что ее сожитель внезапно решил бросить работу таксиста и стать жонглером. Якобы, представители этой профессии хорошо зарабатывают. И начал дома жонглировать ножом, в результате чего и получил смертельную травму. Но у следствия есть все основания полагать, что именно она причастна к смерти мужчины, - рассказал «КП» руководитель следственного отдела Орджоникидзевского района Екатеринбурга Игорь Подгорбунских.
До приговора суда женщина пробудет в СИЗО, ее детей уже забрали органы опеки.
ИСТОЧНИК KP.RU