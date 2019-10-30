2019-10-30T10:05:13+03:00
Общество

Металлурги ВИЗ-Стали получают смежные профессии без отрыва от производства

На ВИЗ-Стали начался очередной этап программы обучения работников смежным профессиям
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Фото: предоставлено компанией ВИЗ-СтальФото: предоставлено компанией ВИЗ-Сталь
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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) начался очередной этап программы обучения работников смежным профессиям – стропальщика и водителя погрузчика. Образовательный курс металлурги проходят без отрыва от производства.

Дополнительные специальности получат более 50 работников цеха холодной прокатки, ремонтного и энергетического управлений. Теоретические и практические занятия продлятся один месяц. Сначала участники программы освоят новые профессии на учебном участке под руководством преподавателя производственного обучения. Затем усовершенствуют полученные навыки на рабочих местах под руководством аттестованных инструкторов.

Фото: предоставлено компанией ВИЗ-Сталь

Фото: предоставлено компанией ВИЗ-Сталь

Обучение стропальщиков завершится экзаменом в форме электронного тестирования. Экзаменовать водителей погрузчиков будет заводская комиссия с участием представителей Гостехнадзора.

После успешных экзаменационных испытаний участники образовательной программы получат свидетельства о получении смежной профессии и удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

«ВИЗ-Сталь предоставляет возможность работникам повышать квалификацию, проходить профессиональную переподготовку, получать смежные специальности без отрыва от производства. Ежегодно мы обучаем сотни человек востребованным на заводе профессиям стропальщика, водителя погрузчика, электро- и автотележки, аккумуляторщика и т.д. В 2019 году на реализацию образовательных программ предприятие направит более 6 млн рублей», – отметила начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.

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