2019-10-29T14:22:26+03:00
Общество

В Кольцово с ноября появится больше рейсов за границу

К зиме открываются сразу несколько прямых направлений в разные страны
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Кольцово к зиме появятся больше рейсов за границуВ Кольцово к зиме появятся больше рейсов за границуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В международном аэропорту Кольцово появится больше рейсов за границу. А все из-за того, что авиагавань перестраивается на новый режим работы, осеннее-зимний. На данный момент запланированы рейсы по 81 направлению, 39 из которых - международные.

- Особенностью нового расписание станет пополнение аэропорта Кольцово совершенно новыми направлениями полетов, - отметили в пресс-службе. - В ноябре-декабре уральцам впервые станут доступны прямые регулярные рейсы в Ла-Роману (Доминиканская Республика) и Владивосток, а после долгого перерыва возобновятся рейсы в Алма-Ату и Саратов.

Помимо этого, в Кольцово появится рейс в Мюнхен - самолеты будут летать по субботам, с 28 декабря. Так как зимой уральцы хотят греться, в аэропорту увеличивают рейсы на курорты Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Из Екатеринбурга можно будет улететь прямыми рейсами в Таиланд, во Вьетнам, Китай, Индию, на Шри-Ланку и в ОАЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале легковушка превратилась в груду металла после столкновения с грузовиком
Жителей Екатеринбурга попросили выбрать лучший проект стел, которые будут стоять на въездах в город
Не забросили ни одной шайбы: первый выездной матч для «Автомобилиста» закончился победой «Сибири»
Свердловская железная дорога вошла в число лучших налогоплательщиков Свердловской области
Юлия Михалкова назвала причину ухода из «Уральских пельменей»
В Екатеринбурге автобусы 42 маршрута продлили до Светлого
Депутат из Екатеринбурга, которого хотят повторно отправить в военкомат, объяснил, почему не ходил в армию
В Кировском районе Екатеринбурга столкнулись четыре машины
«Разбей яйцо, сними проклятье»: в Екатеринбурге поймали мать и дочь, которые обворовывали пенсионеров
В Екатеринбурге пиццерию оштрафовали из-за кишечной палочки
Власти Екатеринбурга продлили обсуждения генплана-2035
«Нет права на ошибку»: в Екатеринбург привезли кубок России по футболу
Власти объявили конкурс на лучший проект развязки Кольцовского тракта и ЕКАД под Екатеринбургом
Одета во все черное: в Нижнем Тагиле третьи сутки ищут женщину в мехах