В Кольцово с ноября появится больше рейсов за границу

СЕГОДНЯ 13:33 2019-10-29T14:22:26+03:00

В Кольцово к зиме появятся больше рейсов за границу Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В международном аэропорту Кольцово появится больше рейсов за границу. А все из-за того, что авиагавань перестраивается на новый режим работы, осеннее-зимний. На данный момент запланированы рейсы по 81 направлению, 39 из которых - международные.

- Особенностью нового расписание станет пополнение аэропорта Кольцово совершенно новыми направлениями полетов, - отметили в пресс-службе. - В ноябре-декабре уральцам впервые станут доступны прямые регулярные рейсы в Ла-Роману (Доминиканская Республика) и Владивосток, а после долгого перерыва возобновятся рейсы в Алма-Ату и Саратов.

Помимо этого, в Кольцово появится рейс в Мюнхен - самолеты будут летать по субботам, с 28 декабря. Так как зимой уральцы хотят греться, в аэропорту увеличивают рейсы на курорты Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Из Екатеринбурга можно будет улететь прямыми рейсами в Таиланд, во Вьетнам, Китай, Индию, на Шри-Ланку и в ОАЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU