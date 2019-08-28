На родину «Октоберфеста»: из Кольцово будут летать прямые рейсы в Мюнхен

СЕГОДНЯ 08:25 2019-08-28T08:26:11+03:00

Летать из Екатеринбурга в Мюнхен можно будет с 28 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кольцово появится прямой рейс в Мюнхен. С 28 декабря, по субботам, полеты из Екатеринбурга и в обратном направлении будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии».

- Вылет из уральской столицы запланирован на 07:35, из Мюнхена – на 10:50 (по местному времени). Время в пути составит 5 часов и 10 минут, - рассказали в пресс-службе Кольцово. – Рейсы будут осуществляться на лайнере А321 вместимостью 220 пассажиров.

Напомним, что полеты в Мюнхен уже выполнялись в аэропорту Кольцово в осеннее-зимнем расписании 2018-2019 года. Их также выполняли «Уральские авиалинии». Кстати, не так давно свердловчане получили возможность прямым рейсом летать в Доминикану.

ИСТОЧНИК KP.RU