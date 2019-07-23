2019-07-23T14:38:16+03:00
Общество

12 часов - и ты в другом мире: из Екатеринбурга теперь можно летать в Доминикану

Рейсы будут совершаться по пятницам и четвергам
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба аэропорта "Кольцово"Фото: пресс-служба аэропорта "Кольцово"
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В международном аэропорту Кольцово с 8 ноября появится новый рейс. Летать без пересадок будет авиакомпания Azur Air - прямиком в аэропорт Ла-Романа Доминиканской Республики.

- Вылеты из Екатеринбурга будут совершаться по пятницам в 9:10, а из Доминиканы - по четвергам в 10:10, - сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. - Время в пути составит 12 часов. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 777-300 ER вместимостью до 531 пассажира.

Напомним, что рейсы в Доминикану были в расписании Кольцово до 2014 года. Полеты в аэропорт Пунта-Кана выполняла авиакомпания Nordwind.

ИСТОЧНИК KP.RU

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