2019-10-28T15:12:37+03:00
Общество

Спустя три года: самолеты из Екатеринбурга вновь будут летать в Саратов

Рейсы запланировали дважды в неделю
Мария Трапезникова
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Улететь в Саратов можно будет с 19 ноября дважды в неделюУлететь в Саратов можно будет с 19 ноября дважды в неделюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кольцово с 19 ноября открываются прямые рейсы до Саратова. В новый, отстроенный с нуля, аэропорт «Гагарин» будет летать авиакомпания «ИрАэро». В самолете Sukhoi Superjet 100 смогут уместиться 103 пассажира, в небе придется провести всего два часа.

- Вылеты из Екатеринбурга запланированы дважды в неделю - по вторникам и четвергам в 17:40. Из Саратова можно будет улететь по средам и пятницам в 13:00, - добавили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Добавим, что самолеты из столицы Урала уже летали в Саратов - до января 2016 года, рейсы выполняла авиакомпания «Комиавиатранс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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