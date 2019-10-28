Спустя три года: самолеты из Екатеринбурга вновь будут летать в Саратов
В Кольцово с 19 ноября открываются прямые рейсы до Саратова. В новый, отстроенный с нуля, аэропорт «Гагарин» будет летать авиакомпания «ИрАэро». В самолете Sukhoi Superjet 100 смогут уместиться 103 пассажира, в небе придется провести всего два часа.
- Вылеты из Екатеринбурга запланированы дважды в неделю - по вторникам и четвергам в 17:40. Из Саратова можно будет улететь по средам и пятницам в 13:00, - добавили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Добавим, что самолеты из столицы Урала уже летали в Саратов - до января 2016 года, рейсы выполняла авиакомпания «Комиавиатранс».
ИСТОЧНИК KP.RU