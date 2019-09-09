На родину «Мумий Тролля»: в Кольцово открывается прямой рейс во Владивосток
В Кольцово открывается прямой беспересадочный рейс на родину известной рок-группы «Мумий Тролль». Перевозить путешественников будет авиакомпания «Уральские авиалинии».
- Полеты будут осуществляться с 18 ноября по понедельникам из Екатеринбурга в международный аэропорт Владивостока и в обратном направлении, - рассказали в пресс-службе Кольцово.
Вылет из Екатеринбурга запланирован на 15:50, из Владивостока – на 05:30 (по местному времени). В пути придется провести почти 8 часов. Рейсы будут осуществляться на самолете Airbus A320neo вместимостью 188 пассажиров.
- Стоимость перелета в Эконом-классе от 17 963 рублей в одну сторону и от 31 766 рублей - туда/обратно, также действуют субсидированные тарифы – от 6 400 рублей в одну сторону и 12 800 рублей - туда/обратно, - добавили в пресс-службе авиакомпании-перевозчика.
Кстати, не так давно «Уральские авиалинии» запустили прямые рейсы до Мюнхена, что в Германии. А в Кольцово рассказали о планах на бархатный сезон, который продлится до ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU