2019-09-06T10:13:56+03:00
Общество

Пакуйте чемоданы: к бархатному сезону в Кольцово запустили новые рейсы в Индию и на Шри-Ланку

Тем, кому море не нравится, предлагают отправиться на Алтай или Северный Кавказ
Мария Трапезникова
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К началу бархатного сезона в Кольцово запустили новые рейсы в Индию и на Шри-ЛанкуК началу бархатного сезона в Кольцово запустили новые рейсы в Индию и на Шри-ЛанкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сейчас для всех авиакомпаний начинается бархатный сезон. В связи с этим в аэропорту Кольцово появились новые рейсы в Индию и на Шри-Ланку.

Осенью из Екатеринбурга можно будет напрямую отправиться на Фукуок (Вьетнам), Гоа (Индия), в Коломбо (Шри-Ланка) и Ла-Роману (Доминикана).

- Планируется, что в это время из нашего аэропорта будет выполнено больше 1 160 рейсов на курорты России, Турции, Туниса, Таиланда, Греции, ОАЭ, Испании и других стран, - добавили в пресс-службе Кольцово. – При этом больше 40% из них вылетят на отечественные морские курорты, еще почти треть – в Анталью, Даламан и Бодрум.

Для тех, кому море совсем надоело и хочется куда-то повыше, доступны прямые рейсы на Алтай и Северный Кавказ. Кстати, в прошлом году, в период сентября-октября, из Екатеринбурга на отдых отправилось больше 419 тысяч пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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