2019-10-16T08:17:48+03:00
Общество

В Кольцово открывают прямой рейс до Алма-Аты

Первый самолет вылетит из столицы Урала 22 декабря
Мария Трапезникова
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В Кольцово откроют прямой рейс до Алма-АтыВ Кольцово откроют прямой рейс до Алма-АтыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Если вы давно хотели побывать в крупнейшем городе Казахстана, но не хотели тратить много времени на перелет, ожидая пересадок, то это ваш шанс. В Кольцово открывается прямой рейс до Алма-Аты. Первый рейс «Уральских авиалиний» отправится 22 декабря.

- Рейсы из Екатеринбурга будут выполняться по пятницам и воскресеньям в 22:00, а из Алма-Аты – по понедельникам и субботам в 07:15 (по местному времени), - рассказали в пресс-службе аэропорта. – В пути придется провести чуть меньше трех часов. Раньше самолеты из столицы Урала никогда напрямую не летали в этот крупнейший город.

Ну, а если вы вдруг проголодаетесь по пути в Казахстан, то почитайте наш текст о новом бортовом меню. В него вошли несколько блюд за бизнес-класса и «эконома».

ИСТОЧНИК KP.RU

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