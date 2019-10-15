2019-10-15T08:35:16+03:00
Общество

Обед на высоте в несколько километров: в Кольцово обновили меню бортового питания

Пассажирам «эконома» и «бизнеса» предлагают на выбор сразу по несколько блюд и десертов
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Кольцово появилось новое меню бортового питания, так много разных "вкусностей"В Кольцово появилось новое меню бортового питания, так много разных "вкусностей"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Международный аэропорт Кольцово полностью обновил меню бортового питания. Теперь, с 15 октября, в связи с надвигающейся зимой упор в еде будет сделан на насыщенные и калорийные блюда, приготовленные из натуральных продуктов.

- В зимнем варианте меню сократилось число соусных блюд, а также закусок и десертов из сезонных овощей и фруктов, - рассказали в пресс-службе аэропорта. – В новом варианте меню бизнес-класса появятся блюда, приготовленные на гриле: говяжья вырезка, телятина, семга, индейка. К ним предлагаются всякие полезные гарниры: овощи-гриль, черный рис, картофель.

Приготовлением блюд занимается кейтеринг аэропорта. Фото: пресс-служба Кольцово

Приготовлением блюд занимается кейтеринг аэропорта. Фото: пресс-служба Кольцово

Тем пассажирам, которые летают «экономом», предлагают выбрать рыбные, мясные и овощные закуски. А также горячие блюда из мяса, рыбы и птицы и разнообразные сэндвичи.

- В меню есть блюда и для завтрака – блины, омлет, сырники, оладьи с топингами и слойки с сыром, - рассказали в Кольцово.

Примерно вот так будут выглядеть новый формат закусок на высоте в несколько километров. Фото: пресс-служба Кольцово

Примерно вот так будут выглядеть новый формат закусок на высоте в несколько километров. Фото: пресс-служба Кольцово

Большое внимание в аэропорту уделяют десертам – пассажиры смогут попробовать новые лакомства с соленой карамелью, обилием шоколада и орехов. Все меню было создано после опроса предпочтений самих пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иван Ургант предложил перенести Приборостроительный завод в сквер у Драмтеатра
Связали руки браслетами: в Екатеринбурге под суд отправили охранников, которые жестко избили своего начальника
Строительство Нижнетагильского пруда перенесли еще на год
«Даже не остановился»: на Уралмаше Subaru сбил девушку на самокате и въехал в дерево
«Это говорящая цифра»: в Кремле прокомментировали итоги опроса по храму в Екатеринбурге, перепутав данные
Уральский «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» со счетом 1:3
Крест Покраса Лампаса на Уралмаше стал символом несвободы в искусстве
Использовали дыхательные маски: в Екатеринбурге из загоревшегося подъезда спасли 12 человек
Детские городки и площадки для выгула собак: в Екатеринбурге обустроили 39 дворов
Проект Шипулина получил от Путина три миллиона на развитие биатлона в Свердловской области