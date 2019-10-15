Обед на высоте в несколько километров: в Кольцово обновили меню бортового питания

СЕГОДНЯ 08:33 2019-10-15T08:35:16+03:00

В Кольцово появилось новое меню бортового питания, так много разных "вкусностей" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажирам «эконома» и «бизнеса» предлагают на выбор сразу по несколько блюд и десертов

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Международный аэропорт Кольцово полностью обновил меню бортового питания. Теперь, с 15 октября, в связи с надвигающейся зимой упор в еде будет сделан на насыщенные и калорийные блюда, приготовленные из натуральных продуктов.

- В зимнем варианте меню сократилось число соусных блюд, а также закусок и десертов из сезонных овощей и фруктов, - рассказали в пресс-службе аэропорта. – В новом варианте меню бизнес-класса появятся блюда, приготовленные на гриле: говяжья вырезка, телятина, семга, индейка. К ним предлагаются всякие полезные гарниры: овощи-гриль, черный рис, картофель.

Приготовлением блюд занимается кейтеринг аэропорта. Фото: пресс-служба Кольцово

Тем пассажирам, которые летают «экономом», предлагают выбрать рыбные, мясные и овощные закуски. А также горячие блюда из мяса, рыбы и птицы и разнообразные сэндвичи.

- В меню есть блюда и для завтрака – блины, омлет, сырники, оладьи с топингами и слойки с сыром, - рассказали в Кольцово.

Примерно вот так будут выглядеть новый формат закусок на высоте в несколько километров. Фото: пресс-служба Кольцово

Большое внимание в аэропорту уделяют десертам – пассажиры смогут попробовать новые лакомства с соленой карамелью, обилием шоколада и орехов. Все меню было создано после опроса предпочтений самих пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU