Переживала из-за проблем на работе: в Екатеринбурге покончила с собой сотрудница института МВД
В Екатеринбурге покончила с собой 27-летняя сотрудница института МВД Ольга Пестова. Об этом «Комсомолке» рассказал информированный источник в правоохранительных органах.
Девушку нашел мертвой ее сожитель.
- Она говорила молодому человеку, что хочет покончить с собой из-за проблем на работе и в жизни. Вечером 25 октября она сказала, что пойдет спать, а через полчаса ее нашли без признаков жизни, - рассказывает источник.
Ольга жила на окраине города. Фото: Google maps
Информацию о смерти Ольги подтвердили и в пресс-службе вуза.
- Ольга Алексеевна работала адъюнктом. Сейчас по факту ее смерти проводится проверка, работает Следственный комитет, - кратко ответили в УрЮИ МВД.
Напомним, что в начале осени в Екатеринбурге покончила с собой малолетняя участница группы смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU