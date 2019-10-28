2019-10-28T16:16:40+03:00
Происшествия

Переживала из-за проблем на работе: в Екатеринбурге покончила с собой сотрудница института МВД

Следственный комитет проводит проверку
Олег ГАЛИМОВ
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Ольге Пестовой было 27 летОльге Пестовой было 27 лет
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В Екатеринбурге покончила с собой 27-летняя сотрудница института МВД Ольга Пестова. Об этом «Комсомолке» рассказал информированный источник в правоохранительных органах.

Девушку нашел мертвой ее сожитель.

- Она говорила молодому человеку, что хочет покончить с собой из-за проблем на работе и в жизни. Вечером 25 октября она сказала, что пойдет спать, а через полчаса ее нашли без признаков жизни, - рассказывает источник.

Ольга жила на окраине города. Фото: Google maps

Ольга жила на окраине города. Фото: Google maps

Информацию о смерти Ольги подтвердили и в пресс-службе вуза.

- Ольга Алексеевна работала адъюнктом. Сейчас по факту ее смерти проводится проверка, работает Следственный комитет, - кратко ответили в УрЮИ МВД.

Напомним, что в начале осени в Екатеринбурге покончила с собой малолетняя участница группы смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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