2019-10-27T17:28:48+03:00
Звезды

«Это не искусство фотошопа»: Юлия Михалкова поделилась секретом стройных ног

Звезда «Уральских пельменей» призналась, что сейчас готовится к крупному проекту
Юлия СТАЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Бывшая участница коллектива «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, хоть и не выступает больше в составе известного коллектива, зато всегда держит себя в форме. Артистка поделилась на своей странице Instagramсекретом стройных ног. Девушка призналась, что такая фигура дается ей нелегко.

- Стройные ножки и моя гибкая спинка - это не искусство фотошопа, как говорят некоторые подписчики, а результат ежедневных занятий в спортзале, - пишет Юлия.

Также Михалкова призналась, что сейчас она готовится к крупному проекту и поэтому приходится изнурять себя тренировками. Из всех видов физических нагрузок Юлия выбрала пилатес. Свердловчанка предпочитает делать упор на растяжке и на упражнениях укрепляющих позвоночник.

- Кстати, особый эффект достигается, если заниматься утром в выходной. В 7-00! Так что меньше сна, больше спорта, - поделилась звезда.

mihalkovamihalkova
Юлия Михалкова поделилась секретом стройности
6418 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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