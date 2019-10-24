В Екатеринбурге автомобиль реанимации угодил в аварию
В машину медиков въехал Kia
В аварии никто не пострадал. Фото: "Инцидент-Екатеринбург" во "Вконтакте"
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В Екатеринбурге автомобиль реанимации угодил в ДТП. Авария произошла вечером на перекресте Куйбышева и Восточной.
Судя по фотографиям, опубликованным в соцсетях, водитель Kia врезался в заднюю часть автомобиля реанимации.
Как рассказали "Комсомолке" в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, в этом ДТП никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU