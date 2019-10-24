В Екатеринбурге автомобиль реанимации угодил в аварию

24 Окт. 18:52 2019-10-24T18:52:21+03:00

В аварии никто не пострадал. Фото: "Инцидент-Екатеринбург" во "Вконтакте"

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге автомобиль реанимации угодил в ДТП. Авария произошла вечером на перекресте Куйбышева и Восточной.

Судя по фотографиям, опубликованным в соцсетях, водитель Kia врезался в заднюю часть автомобиля реанимации.

Как рассказали "Комсомолке" в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, в этом ДТП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU