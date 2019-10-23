2019-10-23T17:59:02+03:00
Общество

На руке гипс: в Свердловской области пропал еще один подросток по дороге в школу

14-летнего Дмитрия Трегуба потеряли 23 октября в Первоуральске
Юлия СТАЛИНА
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Фото: предоставил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий ГорелыхФото: предоставил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых
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Полиция объявила о поиске пропавшего 14-летнего подростка в Первоуральске. Дмитрий Трегуба перестал выходить на связь сегодня днем, 23 октября. Ученик 8-го класса ушел из дома в школу, но от туда так и не вернулся. Тревогу забила мама мальчика и обратилась в полицию. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

- По его данным, с целью установления его местонахождения и возвращения в семью сотрудниками полиции устанавливается круг общения, интересы, любимые объекты города. Составлена ориентировка пропавшего, на розыск несовершеннолетнего ориентированы все наряды. Известно, что ранее он уже неоднократно уходил из дома, имеет склонность к бродяжничеству, в связи с чем был поставлен на профилактический учет. Тщательным проверкам подвергаются торгово-развлекательные центры, кинотеатры, заброшенные здания и сооружения, - говорит Валерий Горелых.

Приметы пропавшего: рост 150-155 сантиметров, худощавого телосложения, светлые глаза, русые волосы, нос прямой, губы пухлые.

Дмитрий был одет в черную куртку с синими вставками на груди, джинсы «Джокер» черного цвета, кроссовки черного цвета, на голове вязаная шапка черного цвета.

С собой носит сотовый телефон «Самсунг» в черном корпусе и черный рюкзак. На руке у мальчика гипс.

Всю информацию просят сообщать в полицию по телефону 8-(343)-9-64-82-21, 02 или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области: 8(343) 358-71-61.

Напомним, 21 октября в Туринске пропала 14-летняя Олеся Ежова. Девушку до сих пор не нашли, недалеко от дома возле реки волонтеры обнаружили рюкзак подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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