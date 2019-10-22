«Плохой парень» русского балета Сергей Полунин впервые привезет в Екатеринбург Satori

СЕГОДНЯ 18:44 2019-10-22T18:44:44+03:00

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Известный танцовщик Сергей Полунин впервые привезет в Екатеринбург Satori. В представлении примут участие звезды мирового балета. Шоу пройдет в столице Урала уже завтра. «Сатори» состоит из двух актов. Первый акт составлен из соло и дуэтов звёзд мирового балета.

- Для меня большая честь, что в российском туре согласились принять участие такие крутые танцоры, - сказал Сергей Полунин. - Я хочу показывать лучших артистов. Это цель моей миссии. Как продюсер, я хочу создать платформу для артистов. И этот тур - важный шаг в воплощении идеи. А, так как у нас российских тур, в первом акте, в основном, будут выступать представители великой русской школы балета.

В туре «Сатори» состоится мировая премьера. Знаменитый датский танцор и хореограф Йохан Кобборг представит новое соло, которое создал специально для российского тура.

-С Йоханом я сотрудничаю давно. И его новое соло, мне кажется, получилось очень оригинальным. Смотреть его точно будет интересно. Кобборг - один из лучших актёров в мировом балете, и его актерское мастерство будет полноценно раскрыто в номере, - рассказал Сергей Полунин.

Ещё одним звёздным участником станет Леонид Сарафанов - один из самых выдающихся исполнителей в балете «Дон Кихот». Также в шоу солисты Театра Эйфмана Любовь Андреева и Олег Габышев исполнят номер из балета Эйфмана «Реквием».

Сам Сергей Полунин исполнит в первом акте три соло. Откроет всё шоу классика - «Диана и Актеон» в хореографии Агриппины Вагановой. «Диана и Актеон» перейдёт в «Лунную сонату», созданную специально для японского фестиваля, посвященного Луне. Премьера этого соло состоялась недавно на территории древнего храма в Киото. А завершит первый акт ставшее уже легендарным соло Сергея Полунина Take Me To Church на музыку Hozier - у клипа более 27,5 миллионов просмотров только в официальном релизе.

Второй акт шоу Сергея Полунина - это собственно «Сатори». В практике дзэн «сатори» означает «внезапное просветление», «видение собственной природы».

- И сам спектакль «Сатори» - тоже своеобразная проекция жизни человека, - добавил Сергей Полунин. - Всё меняется и эволюционирует не только в жизни, но и в нашем спектакле. Его создатель Гейб дель Веккьо верит, что с каждым спектаклем нужно что-то добавлять и изменять. Поэтому каждый выход на сцену мы пытаемся сделать что-то лучше и ярче, немного иначе.

Важно, что в «Сатори» примет участие учащийся Академии хореографии в Севастополе, где Сергей Полунин является исполняющим обязанности ректора. Роль Мальчика репетируют девятилетние Арсений Цурко и Василий Шевченко, которые получили гранты Благотворительного фонда поддержки и развития искусств Сергея Полунина на обучение в студии Академии хореографии. Кто из них выйдет на сцену - пока неизвестно. Возможно, что танцевать будет оба.

ИСТОЧНИК KP.RU