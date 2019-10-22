Екатеринбуржцы отдали банкам больше двух тонн ненужной «мелочи»
Жители Екатеринбурга сдали банкам больше двух тонн «мелочи». А все дело в том, что с 23 по 27 сентября в Уральском ГУ Банка России проходила акция, в рамках которой каждый желающий мог заглянуть в офис и сдать накопившиеся монеты – или обменять их на банкноты.
- В акции приняли участие 20 кредитных организаций города. Они приняли у населения больше 630 тысяч монет, чей общий вес превысил две тонны, - поделились в пресс-службе Уральского Банка России. – Сумма сданной мелочи – 1,9 миллионов рублей.
Самыми популярными монетками у горожан стали 10-копеечные (26% от общего числа) и 10-рублевые (25%). На втором места оказалась однокопеечная (13%), на третьем – пятикопеечная, однорублевая и пятирублевая (8%).
ИСТОЧНИК KP.RU