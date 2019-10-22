2019-10-22T12:28:02+03:00
Общество

Екатеринбуржцы отдали банкам больше двух тонн ненужной «мелочи»

Акция, в рамках которой можно было обменять монеты на банкноты, проходила в сентябре
Мария Трапезникова
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Екатеринбуржцы отнесли в банки больше двух тонн ненужной "мелочи"Екатеринбуржцы отнесли в банки больше двух тонн ненужной "мелочи"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Екатеринбурга сдали банкам больше двух тонн «мелочи». А все дело в том, что с 23 по 27 сентября в Уральском ГУ Банка России проходила акция, в рамках которой каждый желающий мог заглянуть в офис и сдать накопившиеся монеты – или обменять их на банкноты.

- В акции приняли участие 20 кредитных организаций города. Они приняли у населения больше 630 тысяч монет, чей общий вес превысил две тонны, - поделились в пресс-службе Уральского Банка России. – Сумма сданной мелочи – 1,9 миллионов рублей.

Самыми популярными монетками у горожан стали 10-копеечные (26% от общего числа) и 10-рублевые (25%). На втором места оказалась однокопеечная (13%), на третьем – пятикопеечная, однорублевая и пятирублевая (8%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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