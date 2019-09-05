«Поройтесь в гаражах и тумбочках»: екатеринбуржцев призвали разбить копилки и сдать мелочь

СЕГОДНЯ 14:01 2019-09-05T14:01:18+03:00

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Жители Екатеринбурга смогут обменять запасы мелочи на бумажные банкноты. Уральское ГУ Банка России проводит акцию по приему монет от населения. Она продлится с 23 по 27 сентября.

- Необходимость проведения акции связана с низким возвратом в платежный оборот выпущенных монет. В Свердловской области на 1 июля 2019 года в обращении около 656 монет на одного жителя, - рассказал начальник управления наличного денежного обращения Максим Артемьев. – Вероятно, граждане предпочитают расплачиваться банкнотами, а монеты оседают в копилках и не используются по назначению в денежном обращении.

Для того, чтобы сдать всю мелочь, нужно просто обратиться в офис любого банка. За часть из них в некоторых кредитных организациях можно получить памятные монеты.

ИСТОЧНИК KP.RU