На Химмаше иномарка сбила бабушку с внуком, которые переходили дорогу по «зебре»

СЕГОДНЯ 06:28 2019-10-22T06:28:06+03:00

Бабушка с внуком переходили дорогу по зебре, а водитель их не пропустил. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

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Накануне вечером в Екатеринбурге, в районе Химмаша, Toyota сбила двух пешеходов – 74-летнюю бабушку и ее 8-летнего внука, которые переходили дорогу по «зебре».

Из-за сильного удара обоих в срочном порядке госпитализировали: мальчика в детскую больницу с предварительным диагнозом ушиба мягких тканей левого колена. Бабушку направили в ГКБ №36 с ушибом мягких тканей правой голени.

- Бабушка с внуком возвращались домой с тренировки. Подойдя к перекрестку, они посмотрели по сторонам и пошли дальше. Пройдя половину пути, они заметили автомобиль, который неожиданно появился с левой стороны, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

За рулем иномарки была женщина 35 лет, ее стаж вождения составляет четыре года. Сейчас с ситуацией разбираются сотрудники ГИБДД и выясняют точные причины аварии.

Госавтоинспекция также напоминает водителям, что при подъезде к «зебре» необходимо сбросить скорость и обязательно уступить дорогу пешеходу. А тот, в свою очередь, прежде чем переходить дорогу, должен убедиться, что рядом нет машин – или они остановились, чтобы его пропустить.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Накануне спасатели объявили, что сегодня, 22 октября, ожидается ледяной дождь, мокрый снег и, в целом, очень неблагоприятная погода. Поэтому автомобилистам нужно быть особенно внимательными на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU