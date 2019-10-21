2019-10-21T17:35:33+03:00
Общество

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Свердловской области

Завтра в регионе ожидаются сильные порывы ветра, мокрый снег и гололедица
Алина СУРИНА
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Завтра в регионе ожидается мокрый снег и гололедицаЗавтра в регионе ожидается мокрый снег и гололедицаФото: Алексей БУЛАТОВ
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МЧС предупредило об ухудшении погоды в Свердловской области. Завтра в регионе ожидаются сильные порывы ветра 20 м/с, мокрый снег и гололедица. Спасатели предупреждают о возможных нарушениях в энергоснабжении из-за налипания на провода мокрого снега.

- Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей быть предельно осторожными и внимательными. В случае возникновения сложной ситуации не будьте равнодушными, оказывайте людям помощь. При возникновении происшествия или аварийной ситуации незамедлительно сообщайте о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101», - добавили в МЧС Свердловской области.

Автовладельцев просят максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку и соблюдать правила безопасности дорожного движения. Автолюбителям, которые еще не успели «переобуться» на зимнюю резину, рекомендуются воздержаться от поездок и воспользоваться общественным транспортом.

Пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и соблюдать аккуратность. Пожилым людям лучше пользоваться тросточками и не занимать руки тяжелыми сумками. Сегодня мы рассказывали, что нужно делать, чтобы не упасть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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