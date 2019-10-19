В Каменске-Уральском сотрудница компании микрозаймов присвоила 239,5 тысяч фиктивно выдавая кредиты

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-19T11:50:25+03:00

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31-летней жительнице Каменска-Уральского грозит два года лишения свободы. Женщина, работая менеджером в компании, выдающей микрозаймы, вешала кредиты на ничего не подозревающих клиентов, а деньги забирала себе. Таким образом она присвоила 239 500 рублей.

- Подозреваемая принимала от граждан заявки на выдачу микрозаймов, - объясняют в ГУ МВД по Свердловской области. - Позже от имени компании она совершала звонки клиентам и сообщала, что в предоставлении услуги им отказано. После чего на предоставленные гражданами документы менеджер оформляла микрозаймы, а средства впоследствии присваивала себе.

Всего от ее рук пострадали 24 человека. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU