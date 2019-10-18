СЕГОДНЯ 19:48 2019-10-18T19:56:29+03:00

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Новую домашнюю серию матчей «Автомобилист» начал с проигрыша омскому «Авангарду». Не спас нашу команду ни домашний лед, ни выход Дацюка - Павел пропускал прошлый матч.

Счет сегодня в первые минуты игры открыли омичи. На пятой минуте в ворота Коваржа отправилась вторая шайба. Но в первом периоде «шоферы» пытались отбиваться и смогли забить одну шайбу. На 19-й минуте Анатолий Голышев принял передачу от Найджела Доуса и забил единственную в этой игре шайбу «Автомобилиста».

Во втором периоде екатеринбуржцам не помог даже увеличенный перерыв. После первого периода на трибунах нашли подозрительный предмет, и пока полиция и саперы осматривали его, у хоккеистов было время передохнуть. Второй период закончился со счетом 1:2. После перерыва гости продолжили атаку и выиграли «Автомобилист» со счетом 3:1.

- Претензий по самоотдаче к парням нет никаких. Получили быстрые два гола. Это конечно предрешило ход поединка. Мы не смотря ни на что шли вперед. Местами понравилась игра в атаке. Немного возвращаемся к прошлогодней игре. Надеюсь, мы на правильном пути. Ошибки, которые мы допустили, соперник быстро реализовал, - рассказал тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов

У «Автомобилиста» 10 побед в 18-ти матчах и седьмое место в конференции. В этом сезоне соперники уже встречались в Екатеринбурге, тогда в овертайме победу одержала наша команда.

ИСТОЧНИК KP.RU