2019-10-18T19:22:54+03:00
Общество

КРК «Уралец» эвакуировали во время матча «Автомобилиста» из-за подозрительного предмета

Трибуны приезжали осматривать полиция и саперы
Алина СУРИНА
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Часть болельщиков не пускали на их местаЧасть болельщиков не пускали на их местаФото: Алексей БУЛАТОВ
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КРК «Уралец» эвакуировали во время матча «Автомобилиста» из-за подозрительного предмета. «Шоферы» сегодня начали домашнюю серию игрой с омским «Авангардом». Бесхозные вещи обнаружили в перерыве после первого периода. Трибуны приезжали осматривать полиция и саперы. Часть болельщиков не пускали на их места.

- Ничего опасного, криминального на матче обнаружено не было. Зрителям и зданию ничего не угрожало, - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

После проверки болельщиков запустили обратно на трибуны, и матч продолжился практически без задержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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