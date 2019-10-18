СЕГОДНЯ 19:22 2019-10-18T19:22:54+03:00

Часть болельщиков не пускали на их места Фото: Алексей БУЛАТОВ

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КРК «Уралец» эвакуировали во время матча «Автомобилиста» из-за подозрительного предмета. «Шоферы» сегодня начали домашнюю серию игрой с омским «Авангардом». Бесхозные вещи обнаружили в перерыве после первого периода. Трибуны приезжали осматривать полиция и саперы. Часть болельщиков не пускали на их места.

- Ничего опасного, криминального на матче обнаружено не было. Зрителям и зданию ничего не угрожало, - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

После проверки болельщиков запустили обратно на трибуны, и матч продолжился практически без задержки.

ИСТОЧНИК KP.RU