Появилось видео из банка, в котором грабитель убил мужчину

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-18T15:55:02+03:00

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Следственный комитет опубликовал видео из отделения банка «Открытие», где сегодня произошла попытка ограбления. В ходе налета 37-летний Виталий Дикушин убил 53-летнего посетителя. Теперь ему грозит пожизненный срок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/738676" frameborder="0"></iframe> Ограбление банка в Екатеринбурге 18 октября.Видео: СУ СКР по Свердловской области

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство, сопряжённое с разбоем и ч.4 ст.162 УК РФ «Разбой». Наказание за совершение наиболее тяжкого из указанных преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. Предварительно установлено, что нападавший в маске вошёл в отделение банка один, с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья 16 калибра. В это время в помещении банка находились несколько посетителей и сотрудников банка, в том числе, администратор. Нападавший, который, по предварительным сведениям, был в состоянии опьянения, потребовал у администратора имеющуюся наличность, при этом произвёл один выстрел в потолок и второй выстрел - в одного из посетителей, отчего пострадавший погиб на месте происшествия, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU