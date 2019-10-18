Родные Ксении Каторгиной подадут иск к убийцам девушки
Родные екатеринбурженки Ксении Каторгиной, жестоко убитой при продаже машины, будут подавать иск о возмещении морального вреда.
Напомним, восемь дней назад жизнь молодой мамы оборвалась – Ксения стала жертвой трех отморозков. Они расправились с молодой мамой из-за подержанной Audi Q5, которая принадлежала девушке. Троица продала машину в Челябинске всего за 350 000 рублей.
Как рассказал корреспондент "КП-Екатеринбург" Олег Галимов, который был на похоронах девушки, свои претензии родные Ксении адресовали Марату Ахметвалиеву, Михаилу Федоровичу и Екатерине Меньшиковой. Именно эту троицу выходцев из Челябинской области подозревают в жестоком убийстве молодой мамы 9-летней девочки.
Тетя Ксении Мария Каторгина предположила, что преступникам могут дать слишком мягкий приговор.
- Уверена, что этим упырям даже пожизненнее не дадут. Конечно, после такого хочешь чтобы вернули смертную казнь. Они заслуживают смерти. В камере тюрьмы они будут жить, а Ксюшеньку уже не вернуть, - восклицала убитая горем женщина.
Ксению похоронили в Каменске-Уральском на Ивановском кладбище.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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