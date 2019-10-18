Депутаты областного парламента пригласят МУГИСО на правительственный час

СЕГОДНЯ 08:03 2019-10-18T08:03:58+03:00

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Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина поручила своему первому заместителю Виктору Шептию провести подготовительную работу к обсуждению в рамках Правительственного часа на заседании парламента 19 ноября 2019 года перехода на налогообложение имущества физических лиц по кадастровой стоимости, а также ставок названного налога для юридических лиц.

Напомним, что в 2017 году была разработана необходимая для перехода налогообложения физических лиц региональная правовая база. Кадастровая стоимость объектов физических лиц будет утверждаться приказом МУГИСО в ноябре 2019 года. Приказ МУГИСО будет опубликован до 29 ноября, и вступит в силу с 1 января 2020 года. При этом обязанность по уплате налога по кадастровой стоимости у физических лиц возникнет в 2021 году.

В апреле 2018 года на заседании Законодательного Собрания рассматривалась информация правительства Свердловской области об исполнении регионального закона «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» в части уплаты налога на имущество организаций по кадастровой стоимости.

- Переход на налогообложение имущества юридических и физических лиц по кадастровой стоимости – это федеральная норма. И мы неоднократно обсуждали с исполнительной властью и предпринимательским сообществом механизмы плавного перехода. Установили длительный переходный период для юридических лиц. Переход на новую систему налогообложения физических лиц рассматривали на Правительственном часе в Законодательном Собрании 26 марта 2019 года. И тогда мы рекомендовали органам исполнительной власти сделать процесс максимально открытым. Сегодня обеспокоенность размером ставок налога на 2020 год проявляет предпринимательское сообщество, депутаты отдельных представительных органов местного самоуправления. Необходимо вернуться к этому вопросу, – подчеркнула председатель Законодательного Собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU