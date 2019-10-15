«У преступников нет национальности»: глава цыганской диаспоры Урала – об убийстве Ксении Каторгиной
В Екатеринбурге извлекли тело убитой Ксении Каторгиной, которую нашли в коллекторе на улице Ташкентской. По предварительной информации, к убийству причастны жители Челябинской области, двое из них, предположительно, цыгане.
По словам главы цыганской диаспоры на Урале Яна Сокола, пока рано делать выводы о том, кто виновен в смерти Ксении.
- У преступников нет национальностей. Информация о причастности цыган к убийству официально не подтверждена. Прошу журналистов не нагнетать обстановку и не подливать масла в огонь. Это может обернуться против ни в чем неповинных людей, - сказал Сокол.
Напомним, что Ксения пропала 10 октября после того, как в одиночку отправилась продавать свой автомобиль Audi Q5.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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