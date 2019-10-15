2019-10-15T15:56:04+03:00
Недвижимость

«Группа ЛСР» объявила квартирный «Октоберфест»

До конца октября можно будет купить квартиры в четырех жилых комплексах с хорошими скидками
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Квартиру в ЖК «Флагман» на ВИЗе можно купить с выгодой до 156 000 рублей. Фото: Группа ЛСРКвартиру в ЖК «Флагман» на ВИЗе можно купить с выгодой до 156 000 рублей. Фото: Группа ЛСР
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«Группа ЛСР» объявляет солидные скидки на жилье в строящихся и готовых объектах. Квартирный «Октоберфест» продлится до конца месяца. Выгода при покупке может составить до 285 000 рублей. Акции распространяются на ограниченный ряд квартир в следующих жилых комплексах:

«Цветной бульвар» в микрорайоне Пионерский. Здесь можно будет приобрести трехкомнатные квартиры в домах №4 и №5 со скидкой в размере 5% от стоимости при условии 100% оплаты (в том числе с помощью ипотеки). Выгода — до 285 000 рублей. Квартир, участвующих в акции, осталось всего две. Кроме того, во втором доме комплекса, который был введен в эксплуатацию совсем недавно и расположен по адресу ул. Данилы Зверева, 5А, осталось две готовые трехкомнатные и одна двухкомнатная квартиры. Переехать в них можно всего за 400 000 рублей. Остаток выплачивается через полгода, рассрочка предоставляется без удорожания.

«Меридиан» в Академическом. Скидка 5% распространяется на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в доме №3. Выгода — до 209 000 рублей. Также на строящиеся квартиры в третьем доме «Меридиана» действует беспроцентная рассрочка. А для тех, кто рассматривает покупку готового жилья, во втором доме комплекса, расположенном по адресу ул. Савкова, 35/2, осталось 8 трехкомнатных квартир. Переехать туда можно, заплатив всего 400 000 рублей.

«Мичуринский» на Широкой речке. В этом малоэтажном комплексе, расположенном в экологически чистом месте города, в домах № 54, №75 и №76 есть одно-, двух- и трехкомнатные квартиры отличной планировки. На часть из них действует скидка 5%. Выгода — до 192 000 рублей. Переехать в готовые квартиры «Мичуринского», которых осталось всего 16, можно также за 400 000 рублей.

«Флагман» на ВИЗе. В этом популярном комплексе в продаже осталась всего одна готовая однокомнатная квартира в доме по адресу ул. Заводская, 94. Ключи от нее можно получить после оплаты первого взноса в размере тех же 400 000 рублей. Также можно рассчитывать на скидку в размере 5% от стоимости при 100% оплате. Выгода в этом случае составит до 156 000 рублей.

Более подробно о наличии квартир, участвующих в акциях, и условиях предоставления рассрочки необходимо уточнять в офисах продаж «Группы ЛСР» в Екатеринбурге или в колл-центре по телефону: +7 (343) 215-9-216.

ИСТОЧНИК KP.RU

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