2019-10-15T06:05:01+03:00
Спорт

Уральский «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» со счетом 1:3

Соперники встретились на льду Казани
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"
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Кажется, у екатеринбургского «Автомобилиста» наступила черная полоса неудач – за последние 9 игр наши хоккеисты выиграли всего дважды. Вот и эта выездная серия завершилась поражением: сначала продули СКА и «Динамо», а теперь и казанскому «Ак Барсу».

На пятой минуте игры Дэн Секстон открыл счет, но в середине второго периода казанцы отыгрались и вскоре вышли вперед. На 50-й минуте «Ак Барс» забросил третью шайбу, установив окончательный счет.

- Огромные претензии к лидерам команды. Играть мы разучились, а работать не хотим. И поэтому такие печальные результаты имеем, - рассказал во время пресс-конференции главный тренер «Авто» Андрей Мартемьянов.

Таким образом, матч завершился победой хозяев льда – 3:1. На этой неделе екатеринбуржцы вернутся домой. 18 октября они встретятся с омским «Авангардом», 21-го числа в столицу Урала приедет «Ак Барс», а 25-го состоится игра с магнитогорским «Металлургом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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