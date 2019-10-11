Уральский «Автомобилист» уступил СКА в овертайме со счетом 1:2

СЕГОДНЯ 06:33 2019-10-11T06:37:04+03:00

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Накануне состоялось еще одно важное спортивное соревнование – матч екатеринбургского ХК «Автомобилист» с питерским СКА, проходил он на ледовой площадке Санкт-Петербурга.

- Первый период прошел без голов, но завершился удалением у нашей команды, - поделились в пресс-службе ХК. – Поэтому питерцам удалось реализоваться после перерыва.

Первую шайбу на льду забросил Йори Лехтеря. В начале третьего периода Питер Холланд сравнял счет, который не изменился до окончания основного времени. А в овертайме хозяева все же вырвали победу. Итоговый счет составил 2:1 в пользу питерской команды.

ИСТОЧНИК KP.RU