Уральские «лисички» стали четырехкратными победителями Суперкубка Европы

СЕГОДНЯ 06:10 2019-10-11T06:10:22+03:00

Поначалу игра у наших не складывалась, но под конец УГМК было не остановить

Изменить размер текста: A A

Накануне в Екатеринбурге состоялся решающий матч за Суперкубок Европы. Уральские «лисички» встретились с «Надеждой» из Оренбурга и, таким образом, открыли европейский клубный сезон.

Начало встречи двух европейских победителей удачней складывалось для хозяек паркета, но не тут-то было. Разыгрывающая «Надежды» Эрика Вилер не только рьяно потащила команду за собой, но и в первом временном отрезке на какой-то момент даже превзошла по набранным очкам самую результативную Бриттни Грайнер, нашу «лисичку».

- Всю вторую десятиминутку команды проверяли друг друга на прочность, ища слабые стороны. Но так ничего нового не нащупав и сыграв этот отрезок вничью, ушли на большой перерыв, после которого ситуация на паркете в корне изменилась, - рассказали в пресс-службе БК УГМК.

Начало игры у центровой «лисицы» Марии Вадеевой явно не задалось – количество персональных замечаний очень быстро достигло критической отметки. Но по ходу второй половины матча ситуация улучшилась, и Мария принесла команде 11 очков, финишировав с активом в 13 очков и 5 подборов.

- В заключительной четверти УГМК уже было не остановить. Разница в счете безостановочно росла, и под занавес Мигель Мендес, тренер «лисиц», выпустил на паркет игроков молодежки Викторию Завьялову и Даяну Динзу Эрнандес. Итоговый счет составил 87:67 в пользу нашей команды.

Через пару недель соперники вновь встретятся в Екатеринбурге – но на этот раз в рамках группового этапа Евролиги. Матч пройдет 23 октября в ДИВСе.

ИСТОЧНИК KP.RU