Альфа-Банк и НЛМК провели первую транзакцию через Marco Polo с использованием блокчейн-технологий

СЕГОДНЯ 17:31 2019-10-14T17:32:15+03:00

Первый проект по применению технологии распределенных реестров в сфере торгового финансирования Альфа-Банк запустил в 2017 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для Marco Polo это первый проект по финансированию российско-германских импорт-экспортных операций

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Пилотный проект, который запустили Альфа-Банк и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) в сотрудничестве с Commerzbank (Германия) и Vesuvius GmbH (Германия), создан с целью построить финансирования цепочки поставок на блокчейн-платформе и и интегрировать в процесс поставок банковские инструменты.

Первый проект по применению технологии распределенных реестров в сфере торгового финансирования Альфа-Банк запустил в 2017 году. С тех пор корпоративные блокчейн-решения совершили скачок и завоевали доверие клиентов, сейчас они вполне применимы к реальным бизнес-процессам. По словам руководителя управления торгового финансирования Альфа-Банка Дины Меркуловой, такие проекты, как Marco Polo, создают большую ценность для клиентов, обеспечивая международной торговле большую прозрачность и управляемость благодаря встроенным банковским инструментам оплаты, финансирования и дисконтирования.

- Наше решение принять участие в пилотном проекте обусловлено намерением оптимизировать процесс взаимодействия с партнерами при помощи технологии распределенного реестра, - прокомментировала Директор казначейства НЛМК Анна Соколова. Компания рассчитывает на бесшовное взаимодействие банков, поставщиков, страховых компаний и т.д. и гибкий доступ к инструментам финансирования оборотных средств.

По ожиданиям участников проекта, уже в начале в начале 2020 года Marco Polo откроет для членов сети набор программных интерфейсовФото: Алексей БУЛАТОВ

- Этот новый инструмент, основанный на механизме обработки и согласования торговых данных в сети Marco Polo, отвечает растущим потребностям наших клиентов в увеличении скорости транзакций и прозрачности, оптимизированном финансировании, улучшенном управлении оборотным капиталом и возможной интеграции ERP-систем, - сказал руководитель Commerzbank по продуктам торгового финансирования Энно-Бургард Вайцель.

- Опыт работы с Marco Polo показывает реальную возможность упростить основные процессы, - заявил координатор казначейства Vesuvius GmbH Кристиан Гревинг.

Корпоративные процессы закупок и поставок довольно громоздки из-за необходимости оформления и бумажных документов, а банковские инструменты не интегрированы в бизнес-процессы клиентов. Но благодаря сети Marco Polo Альфа-Банк может предложить клиентам широкий выбор решений для международного торгового финансирования и бесшовное подключение к экосистеме мировой торговли.

По ожиданиям участников проекта, уже в начале в начале 2020 года Marco Polo откроет для членов сети набор программных интерфейсов (API) которые позволят участникам международной торговли проводить платежи, создавать безотзывные платежные обязательства и проводить множество других операций по взаимодействию с партнерами в единой прозрачной среде.

ИСТОЧНИК KP.RU