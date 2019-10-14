Теперь точно: Дума Екатеринбурга отдаст городу сквер у Драмтеатра

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-14T12:40:06+03:00

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Глава города Александр Высокинский направил в Гордуму постановления, в которых прописаны новые правила землепользования и застройки областного центра, согласно которым сквер у Драмтреатра получит статут общественного.

Соответствующие документы опубликованы на сайте администрации, однако дата для рассмотрения новых правил пока не назначена.

Черным кружком отмечен сквер. Он снова зеленого цвета - цвета, которым на карте отмечены парки и скверы. Фото: проектная документация администрации Екатеринбурга

Напомним, что изначально земля в сквере носила статус объектов религиозного значения, на ней же хотели построить храм Святой Екатерины, но после нескольких протестных дней строительство приостановили. А потом и вовсе отказались от планов что-либо возводить в этом сквере.

Вчера, 13 октября, состоялся общегородской опрос, в котором горожане выбирали новое место под строительство храма. В нем приняли участие около 100 тысяч человек. Согласно последним данным горизбиркома, победила площадка Приборостроительного завода – за него проголосовали 56 008 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU