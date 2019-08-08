2019-08-08T11:08:16+03:00
Общество

Застройщики решили вернуть Екатеринбургу сквер, в котором хотели построить храм

Из зоны под религиозное строительство он вновь может стать землей общего пользования
Данил СВЕЧКОВ
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В мае акции в защиту сквера от застройки длились неделю.В мае акции в защиту сквера от застройки длились неделю.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Впереди у Екатеринбурга голосование по месту строительства храма Святой Екатерины. Тому самому храму, который изначально хотели построить в сквере у Театра драмы и из-за которого целую неделю в столице Урала шли протесты. Горожане, не согласные с планами застройщиков, отстояли деревья. После чего рабочая группа отобрала три другие площадки под возможное строительство. А еще позже, на ИННОПРОМЕ мэр Александр Высокинский заявил, что выбирать горожане Екатеринбурга будут только из двух мест: перекрестка Белинского – Фурманова и места бывшего приборостроительного завода на улице Горького.

Что же касается земли сквера, из-за которой столицу Урала в мае сотрясали протестные акции, то застройщики вероятнее всего передадут ее обратно городу. Сейчас пока она находится в собственности ООО «Храм святой Екатерины», учредителями которого являются Русская медная компания и Уральская горно-металлургическая компания.

В первый и второй день противостояния защитники сквера несколько раз роняли забор, огораживающий сквер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый и второй день противостояния защитники сквера несколько раз роняли забор, огораживающий сквер.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Земельный участок на Октябрьской площади по инициативе учредителей может быть возвращен в категорию земель общего пользования, – сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Об этом руководители компаний Игорь Алтушкин и Андрей Козицын сообщили главе Екатеринбурга в ходе обсуждения дальнейшей судьбы территории сквера.

Ранее в феврале решением городской Думы у порядка гектара земли в сквере рядом с Театром драмы сменился статус. Была зоной общественного пользования, а стала зоной под религиозное строительство. Сейчас, вероятно, произойдет обратное.

На такой шаг учредители решили пойти, чтобы снять вопрос о том, сохранится ли зеленая зона в сквере, отмечают в мэрии. Так, «Храм Святой Екатерины» уже обратился в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области с просьбой расторгнуть договор аренды земельного участка. В мэрии это решение уже одобрили.

Забор вокруг сквера застройщики начали разбирать на восьмой день протестов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Забор вокруг сквера застройщики начали разбирать на восьмой день протестов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Уверен, что после передачи территории прекратятся различные спекуляции на эту тему, в том числе политические, - заявил Александр Высокинский, глава Екатеринбурга. - Горожане могут быть уверены, что мы и сохраним сквер, и построим Собор. В дальнейшем сквер можно только благоустраивать, чтобы здесь можно было с комфортом отдыхать.

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Вот и все, в сквере у Театра драмы теперь точно не построят храм. По крайней мере, горожане, выступавшие в его защиту, могут надеяться на это после сегодняшнего заседания рабочей группы. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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