Застройщики решили вернуть Екатеринбургу сквер, в котором хотели построить храм

Впереди у Екатеринбурга голосование по месту строительства храма Святой Екатерины. Тому самому храму, который изначально хотели построить в сквере у Театра драмы и из-за которого целую неделю в столице Урала шли протесты. Горожане, не согласные с планами застройщиков, отстояли деревья. После чего рабочая группа отобрала три другие площадки под возможное строительство. А еще позже, на ИННОПРОМЕ мэр Александр Высокинский заявил, что выбирать горожане Екатеринбурга будут только из двух мест: перекрестка Белинского – Фурманова и места бывшего приборостроительного завода на улице Горького.

Что же касается земли сквера, из-за которой столицу Урала в мае сотрясали протестные акции, то застройщики вероятнее всего передадут ее обратно городу. Сейчас пока она находится в собственности ООО «Храм святой Екатерины», учредителями которого являются Русская медная компания и Уральская горно-металлургическая компания.

В первый и второй день противостояния защитники сквера несколько раз роняли забор, огораживающий сквер.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Земельный участок на Октябрьской площади по инициативе учредителей может быть возвращен в категорию земель общего пользования, – сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Об этом руководители компаний Игорь Алтушкин и Андрей Козицын сообщили главе Екатеринбурга в ходе обсуждения дальнейшей судьбы территории сквера.

Ранее в феврале решением городской Думы у порядка гектара земли в сквере рядом с Театром драмы сменился статус. Была зоной общественного пользования, а стала зоной под религиозное строительство. Сейчас, вероятно, произойдет обратное.

На такой шаг учредители решили пойти, чтобы снять вопрос о том, сохранится ли зеленая зона в сквере, отмечают в мэрии. Так, «Храм Святой Екатерины» уже обратился в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области с просьбой расторгнуть договор аренды земельного участка. В мэрии это решение уже одобрили.

Забор вокруг сквера застройщики начали разбирать на восьмой день протестов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Уверен, что после передачи территории прекратятся различные спекуляции на эту тему, в том числе политические, - заявил Александр Высокинский, глава Екатеринбурга. - Горожане могут быть уверены, что мы и сохраним сквер, и построим Собор. В дальнейшем сквер можно только благоустраивать, чтобы здесь можно было с комфортом отдыхать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Выскажут мнение те, кто захотят»: для опроса по строительству храма в Екатеринбурге создадут пять –шесть пунктов в каждом районе

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что для опроса по строительству храма святой Екатерины в каждом районе города создадут несколько точек. Пока мэрия рассчитывает на пять-шесть пунктов. (Подробности)

Под строительство храма в Екатеринбурге оставили только три площадки, сквера среди них нет

Вот и все, в сквере у Театра драмы теперь точно не построят храм. По крайней мере, горожане, выступавшие в его защиту, могут надеяться на это после сегодняшнего заседания рабочей группы. (Подробности)